Saç dökülmesi önlenebilir mi? | Video

Saç Ekimi ve Saç Tedavileri Hekimi Dr. Servet Terziler, saç dökülmesi ve saç check-up’ı hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Üç erkeğin ikisinde saç problemi görülüyor, erkeklerde saç problemi hemen hemen 15 yaşından sonra başlıyor. Kadınlarda ise iki kişiden birinde saç problemi yaşıyor. Kadınlarda ve erkeklerde saç dökülmesi genetik faktörlerle ortaya çıkıyor. Özellikle de erkeklerde saç dökülmelerinin yüzde 99'u, kadınlarda ise yüzde 65'i genetik olarak karşımıza çıkıyor. Saç dökülmesi önlenebilir, durdurulabilir ve dökülen saçların boşalan yerlerinde yeni saçlar çıkıp, ekmeden çoğaltma sistemi mevcuttur. Vücudumuzun birtakım problemlerini bulabilmek için yıllardır check-up yapmaktayız, peki siz hiç saç check-up'ı oldunuz mu? Öncelikle, saç check-up'ında muayene gereklidir, bu muayene sırasında saçınızın çıktığı cildiniz ve saçınız analiz edilir. Sonrasında saç dökülmesinin temeli yapılan testlerle tespit edilir. Diğer aşamada ise saçınızın dökülmesinin genetik nedeni tükürük testi bulunmaktadır. Bunlardan sonra size özel, saçınıza iyi gelecek, dökülmeyi durduracak, ekime gerek kalmadan saçınızı çoğaltacak hedefe yönelik saç serumu geliştirilebilmektedir.