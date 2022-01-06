Sindirim sistemine ait kanserlerin tedavisi hangi yöntemleri içermektedir? | Video

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İlknur Erenler Bayraktar, sindirim sistemine ait kanserlerin tedavileri hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Sindirim sistemi kanserlerinin tedavisi multidisiplinerdir. Tek başına karar vermek doğru değildir. Hastalığın tedavisini yapmak için evrelemesini yapmak gerekir. Evreleme; hastalığın bulunduğu yerle sınırlı olup olmadığını ve başka organa yayılıp yayılmadığını değerlendirmeyi gerektirir ve bu değerlendirmeleri yaparken diğer branşlarla birlikte çalışmayı gerektirir. Her hasta için ayrı bir tedavi oluşturmak gerekir, elde ettiğimiz sonuçlara ve hastaya göre tedavi planlarız. Bu planda önce kemoterapi olabilir, radyoterapi olabilir, cerrahi olabilir. Hangi tedavi seçeneğini önce kullanacağımızı hastalığın evresi belirler.