Son Dakika Haber: Mutasyona uğrayan koronavirüs varyantı daha mı öldürücü? | Video

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaptığı açıklamada, İngiltere'de yaklaşık 3 hafta önce mutasyona uğrayan koronavirüsün görülmesi üzerine Türkiye'de derhal tedbir kararlarının hayata geçirildiğini anımsattı. Prof. Dr. İlhan yaptığı bir açıklamada, koronavirüsün mutasyona uğramış varyantının da daha az ölümcül olduğunu açıkladı.