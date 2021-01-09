Son Dakika Haber: Mutasyona uğrayan koronavirüs varyantı daha mı öldürücü? | Video
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Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaptığı açıklamada, İngiltere'de yaklaşık 3 hafta önce mutasyona uğrayan koronavirüsün görülmesi üzerine Türkiye'de derhal tedbir kararlarının hayata geçirildiğini anımsattı. Prof. Dr. İlhan yaptığı bir açıklamada, koronavirüsün mutasyona uğramış varyantının da daha az ölümcül olduğunu açıkladı.