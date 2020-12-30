Son Dakika Haberleri | Koronavirüs aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak? Kovid-19 aşıları Türkiye'ye geldi! | Video
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Son dakika... Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Türkiye'ye geldi. Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Türkiye saati ile 19.50'de Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından hareket eden uçağın Ankara'ya inişi ile aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı. 14 gün boyunca yapılacak testlerin ardından aşılar vurulacak.