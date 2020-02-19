Tüp bebek tedavisinde henüz deneme aşamasında olan bazı uygulamaların mucize gibi sunulması doğru bir yaklaşım mı? | Video
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erol Tavmergen, Tüp Bebek tedavisinde deneme aşamasında olan uygulamalar hakkında detaylı bilgi verdi.Tıptaki yenilikler arasında bazen mucizevi olarak ortaya konan yöntemler var. Bu yöntemler her zaman net sonuçlar veremiyor. Hizmet verdiğim üreme tıbbı yeniliklere açıktır ve olguların da problemleri "acaba başka neler yapabiliriz?" konusuna bizleri yöneltmektedir. Kök hücre tedavileri "yumurtalık cevabının arttırılması, rahim iç tabakasının daha iyi gelişmesine ve embriyonun daha rahat yerleşmesine" olumlu katkı sunabilir mi? Gibi sorularda çeşitli çalışmalar devam ediyor; kök hücrenim tüp bebekteki başarısı umut vaat edici görüyor fakat henüz klinik uygulama alanına net girmemiştir. Bir diğer konu ise Mitokondri nakli olarak öne çıkmaktadır. Mitokondri genetik şifrenin bir bölümünü taşıdığı için ülkemizde bu uygulamanın kullanımı şu an yasaktır. Yumurta aktivasyonu ise yumurtalık rezervi kısıtla olan veya erken menopoz durumlarında; yumurtalık dokusunun gençleştirilmesi veya aktif edilmesi konularında çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Şu an bu konularda klinik çalışmalar gerçekleşmemiştir.
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