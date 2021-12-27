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OTOMATİK OYNAT
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Türkiye'de ücretsiz olarak yapılacak olan SMA taramasına başlandı | Video 27.12.2021 | 15:45
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Gebelik sürecinde antidepresan kullanımı güvenli midir? | Video 22.12.2021 | 09:01
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Kadınlarda kısırlığa neden olabilen problemler nelerdir? | Video 10.12.2021 | 13:48
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Ortodontik tedavinin süresi ne kadardır? | Video 10.12.2021 | 13:48
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Çin’de fuarda solunabilen aşı tanıtıldı | Video 18.11.2021 | 14:51
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Ambulans helikopter hızır gibi yetişti | Video 04.11.2021 | 13:54
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Kalça protezi ameliyatı sürecinde neler yaşanır? | Video 02.11.2021 | 15:04
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Kalça protezi nedir? Kalça protezi gerektiren durumlar nelerdir? | Video 02.11.2021 | 15:04
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Kanserde beslenmenin önemini anlattığımız klip ilk kez SABAH’ta 22.10.2021 | 08:29
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TURKOVAC'ın hatırlatma dozu gönüllülere uygulanıyor | Video 19.10.2021 | 09:48
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Miyomlar nasıl tedavi edilir? Uzman isim açıkladı | Video 08.10.2021 | 14:16
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Uzman isim uyardı: "Sıkı diyetler saç dökülmesine sebep olabiliyor" | Video 01.10.2021 | 11:38
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Prof. Dr. Akova "Turkovac aşısı Sinovac kadar etkili olacaktır" | Video 26.09.2021 | 15:04
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Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi | Video 26.09.2021 | 10:29
SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı başladı. Aile Sağlığı Merkezlerinde başladı. Bağcılar 30 Nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen çiftler ise SMA taramasını yaptırdı.