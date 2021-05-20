Üroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İlker Çömez cevaplıyor; İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir?
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İdrar yolu enfeksiyonları hem kadınların hem de erkeklerin üroloğa başvurma sebeplerinden bir tanesidir. Toplumda yaygın olarak görülmekle beraber, hastaların idrarda yanma, sızlama, sık idrar çıkma şikayetleriyle genellikle üşütme sonrası gelişen bir hastalıktır. İdrar yolu enfeksiyonlarında hastayı değerlendirirken hangi mikrobun bu duruma yol açtığını anlayabilmekteyiz. Tekrarlayıcı idrar yolu enfeksiyonları ileriki dönemlerde çözümü zor durumlara dönüşebilmektedir. Hastaların 3 günden daha uzun süren sık idrara çıkma ve idrarda yanma şikayetleri varsa ilaç kullanmadan önce üroloğa başvurmaları gerekmektedir.