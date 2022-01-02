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OTOMATİK OYNAT
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Uzmanı uyardı: "Piyasada hiç arı görmeden üretilen sahte ballar var" | Video 02.01.2022 | 13:06
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Şimdi de gözlerde virüs salgını; uzmanlar adenovirüse karşı uyarıyor | Video 02.01.2022 | 10:30
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Türkiye'de ücretsiz olarak yapılacak olan SMA taramasına başlandı | Video 27.12.2021 | 15:45
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Gebelik sürecinde antidepresan kullanımı güvenli midir? | Video 22.12.2021 | 09:01
06:42
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Çocuklarda diş çürükleri özgüven problemlerine neden oluyor | Video 15.12.2021 | 15:22
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Kadınlarda kısırlığa neden olabilen problemler nelerdir? | Video 10.12.2021 | 13:48
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Ortodontik tedavinin süresi ne kadardır? | Video 10.12.2021 | 13:48
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Çin’de fuarda solunabilen aşı tanıtıldı | Video 18.11.2021 | 14:51
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Ambulans helikopter hızır gibi yetişti | Video 04.11.2021 | 13:54
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Kalça protezi ameliyatı sürecinde neler yaşanır? | Video 02.11.2021 | 15:04
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Kalça protezi nedir? Kalça protezi gerektiren durumlar nelerdir? | Video 02.11.2021 | 15:04
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Kanserde beslenmenin önemini anlattığımız klip ilk kez SABAH’ta 22.10.2021 | 08:29
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TURKOVAC'ın hatırlatma dozu gönüllülere uygulanıyor | Video 19.10.2021 | 09:48
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Miyomlar nasıl tedavi edilir? Uzman isim açıkladı | Video 08.10.2021 | 14:16
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Uzman isim uyardı: "Sıkı diyetler saç dökülmesine sebep olabiliyor" | Video 01.10.2021 | 11:38
Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, piyasada ucuza satılan sahte balların insan sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, “Bu balların sahte olduğu aşikar, hiç arı görmeden üretilen ballar var” dedi.