Video Sağlık Uzmanı uyardı: "Piyasada hiç arı görmeden üretilen sahte ballar var" | Video
Uzmanı uyardı:

Uzmanı uyardı: "Piyasada hiç arı görmeden üretilen sahte ballar var" | Video

02.01.2022 | 13:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Uzmanı uyardı: Piyasada hiç arı görmeden üretilen sahte ballar var | Video 04:14
Uzmanı uyardı: "Piyasada hiç arı görmeden üretilen sahte ballar var" | Video 02.01.2022 | 13:06
Şimdi de gözlerde virüs salgını; uzmanlar adenovirüse karşı uyarıyor | Video 05:48
Şimdi de gözlerde virüs salgını; uzmanlar adenovirüse karşı uyarıyor | Video 02.01.2022 | 10:30
Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul’daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı | Video 07:53
Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı | Video 30.12.2021 | 11:37
İSLAB laboratuvarlarında 1 yılda çalışılmış test sayısı 100 milyonu geçti | Video 07:00
İSLAB laboratuvarlarında 1 yılda çalışılmış test sayısı 100 milyonu geçti | Video 29.12.2021 | 11:02
Türkiye’de ücretsiz olarak yapılacak olan SMA taramasına başlandı | Video 03:33
Türkiye'de ücretsiz olarak yapılacak olan SMA taramasına başlandı | Video 27.12.2021 | 15:45
Gebelik sürecinde antidepresan kullanımı güvenli midir? | Video 02:20
Gebelik sürecinde antidepresan kullanımı güvenli midir? | Video 22.12.2021 | 09:01
Uyku Apnesi hastalığı tedavi edilmediğinde bazı hastalıklara hatta erken ölümlere bile yol açabiliyor! | Video 06:42
Uyku Apnesi hastalığı tedavi edilmediğinde bazı hastalıklara hatta erken ölümlere bile yol açabiliyor! | Video 16.12.2021 | 13:53
Çocuklarda diş çürükleri özgüven problemlerine neden oluyor | Video 01:30
Çocuklarda diş çürükleri özgüven problemlerine neden oluyor | Video 15.12.2021 | 15:22
20 yaş dişim herhangi bir rahatsızlığa sebep olmuyor, yine de çektirmeli miyim? | Video 01:44
20 yaş dişim herhangi bir rahatsızlığa sebep olmuyor, yine de çektirmeli miyim? | Video 10.12.2021 | 13:48
Kadınlarda kısırlığa neden olabilen problemler nelerdir? | Video 02:23
Kadınlarda kısırlığa neden olabilen problemler nelerdir? | Video 10.12.2021 | 13:48
Ortodontik tedavinin süresi ne kadardır? | Video 01:46
Ortodontik tedavinin süresi ne kadardır? | Video 10.12.2021 | 13:48
Çin’de fuarda solunabilen aşı tanıtıldı | Video 00:55
Çin’de fuarda solunabilen aşı tanıtıldı | Video 18.11.2021 | 14:51
Ambulans helikopter hızır gibi yetişti | Video 00:09
Ambulans helikopter hızır gibi yetişti | Video 04.11.2021 | 13:54
Kalça protezi ameliyatı sürecinde neler yaşanır? | Video 02:36
Kalça protezi ameliyatı sürecinde neler yaşanır? | Video 02.11.2021 | 15:04
Kalça protezi nedir? Kalça protezi gerektiren durumlar nelerdir? | Video 02:22
Kalça protezi nedir? Kalça protezi gerektiren durumlar nelerdir? | Video 02.11.2021 | 15:04
Kanserde beslenmenin önemini anlattığımız klip ilk kez SABAH’ta 01:16
Kanserde beslenmenin önemini anlattığımız klip ilk kez SABAH’ta 22.10.2021 | 08:29
TURKOVAC’ın hatırlatma dozu gönüllülere uygulanıyor | Video 01:26
TURKOVAC'ın hatırlatma dozu gönüllülere uygulanıyor | Video 19.10.2021 | 09:48
Miyomlar nasıl tedavi edilir? Uzman isim açıkladı | Video 02:57
Miyomlar nasıl tedavi edilir? Uzman isim açıkladı | Video 08.10.2021 | 14:16
Uzman isim uyardı! Tazı burun olarak nitelenen kişilerde, kovid sonrası tat, koku bozukluğu kalıcı olabilir | Video 05:52
Uzman isim uyardı! "Tazı burun" olarak nitelenen kişilerde, kovid sonrası tat, koku bozukluğu kalıcı olabilir | Video 06.10.2021 | 11:40
Uzman isim uyardı: Sıkı diyetler saç dökülmesine sebep olabiliyor | Video 06:55
Uzman isim uyardı: "Sıkı diyetler saç dökülmesine sebep olabiliyor" | Video 01.10.2021 | 11:38

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, piyasada ucuza satılan sahte balların insan sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, “Bu balların sahte olduğu aşikar, hiç arı görmeden üretilen ballar var” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA