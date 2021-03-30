Video Sağlık Yeni Koronavirüs Risk Haritası 30 Mart: Türkiye koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler? | Video

Yeni Koronavirüs Risk Haritası 30 Mart: Türkiye koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler? | Video

Yeni Koronavirüs Risk Haritası 30 Mart: Türkiye koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler? | Video
30.03.2021 | 08:05

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlar son dakika olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni kararları kamuoyu ile paylaşırken yeni risk haritası ve renk kodları hakkında da bilgi verdi. Yeni risk haritası ve renk kodlarına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere 58 il yüksek riskli iller kategorisine girdi. Bu gelişmenin ardından düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller neler ve hangileri sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından da 29 Mart yeni koronavirüs risk haritası ve il il renk kodları paylaşıldı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il Türkiye yeni koronavirüs risk haritası ve renk kodları 30 Mart 2021

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