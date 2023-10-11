Video Spor 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etap birincisi Philipsen oldu
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etap birincisi Philipsen oldu

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etap birincisi Philipsen oldu

11.10.2023 | 18:43

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü gününde Fethiye-Marmaris etabı, bugün Fethiye'den verilen startla başladı. 24 takımdan 150 bisikletçinin yarıştığı 165.3 kilometrelik yolu Alpecin takımından Jasper Philipsen kazandı.

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