58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etap birincisi Philipsen oldu
Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü gününde Fethiye-Marmaris etabı, bugün Fethiye'den verilen startla başladı. 24 takımdan 150 bisikletçinin yarıştığı 165.3 kilometrelik yolu Alpecin takımından Jasper Philipsen kazandı.
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