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OTOMATİK OYNAT
04:28
A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından İsmail Yüksek konuştu! 19.09.2022 | 17:19
00:59
00:16
Gaziantep FK'nın bulunduğu Trabzon-İstanbul uçağında kavga çıktı | Video 19.09.2022 | 13:22
03:13
Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi | Video 19.09.2022 | 12:55
12:39
Jorge Jesus: “Biz her zaman daha iyi olabileceğimize inanıyoruz” | Video 19.09.2022 | 09:13
01:16
Arda Güler'den çok konuşulacak cevaplar: "Çubuklu forma en özeli" | Video 18.09.2022 | 15:26
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Fatih Terim belgeseli izlenme rekoru kırdı | Video 16.09.2022 | 10:54
15:04
08:23
Emre Belözoğlu Fiorentina galibiyeti sonrası konuştu | Video 16.09.2022 | 01:11
11:14
06:31
Jorge Jesus'tan tepki çeken sözler "Grubun favorisi biz değiliz" | Video 15.09.2022 | 17:52
00:34
Başakşehir - Fiorentina UEFA Konferans Ligi maçı TV 8,5 CANLI İZLE 15.09.2022 | 16:42
00:34
Cluj - Sivasspor UEFA Konferans Ligi maçı TV 8,5 CANLI İZLE 15.09.2022 | 16:40
00:32
Trabzonspor - Kızılyıldız UEFA Avrupa Ligi maçı EXXEN CANLI İZLE 15.09.2022 | 16:33
00:27
Rennes - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı EXXEN CANLI İZLE 15.09.2022 | 16:33
10:17
Lucas Torreira: "Kendimi Galatasaray’a adamış durumdayım" | Video 15.09.2022 | 14:27
A Milli Takım'ın yıldız oyuncuları İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, "Milli Takıma seçildiğimi öğrendiğim zaman yemek yiyordum. Yemek masasında titremeye başladım. Hayallerimi yaşıyorum. Şu anda da inanılmaz heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...