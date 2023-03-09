Amatör küme maçında olay! Polis kavgayı havaya ateş ederek ayırdı | Video 09.03.2023 | 12:09 Giresun 1. Amatör Lig’de mücadele eden Bulancak Bahçelievler ile Altunsuspor arasında oynanan maçın ardından taraftarlar arasında çıkan ve futbolcuların da karıştığı kavganın cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Giresun 1. Amatör Lig'de mücadele eden Bahçelievler ve Altunsuspor, geçtiğimiz hafta sonu Bulancak İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı ev sahibi Bahçelievler 2-1 kaybetti. Maç sonrası tribünde taraftarlar arasında kavga çıktı. Taraftarların sahaya inmesiyle bazı futbolcuların da karıştığı kavgada bazı oyuncular darp edildi. Kavgayı ayırmada güvenlik güçlerinin müdahalesi yetersiz kalınca polis ekipleri havaya ateş açtı. Takviye polis ekibi çağrılmasıyla yatıştırılan kavgada Altunsuspor oyuncularından birinin burnunun kırıldığı, bir futbolcunun ise kulak zarının patladığı öğrenildi.