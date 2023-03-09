Amatör küme maçında olay! Polis kavgayı havaya ateş ederek ayırdı | Video
Giresun 1. Amatör Lig’de mücadele eden Bulancak Bahçelievler ile Altunsuspor arasında oynanan maçın ardından taraftarlar arasında çıkan ve futbolcuların da karıştığı kavganın cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.
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