Arda Turan: "Elimizde iyi takım olduğunda nasıl oynadığımızı bu ülkeye gösterdik" | Video 01.04.2025 | 08:50 Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, mağlubiyet aldıkları için pes etmeyeceklerini söyleyerek, "Her gün bu oyunu daha iyi oynamak için mücadele edeceğiz" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın sevenlerine başsağlığı ve ailesine sabır dileyerek sözlerine başlayan Turan, "Maç planladığımızın dışında değildi. Birebir temasta bize zaman zaman üstünlük sağladılar. Maça iyi başladık, sonrasında bir gol yedik. İlk yarının sonunda gole cevap verdiğimiz zamanlarda iyi oynamıyorduk. 10'a 10 baskılarda zaman zaman çözümler bulduk. Çözümler bulduğumuzda da karşı kaleye kadar gittik. İkinci yarı savunma anlamında oyun bizim için daha dengeliydi. Etkili ve birebiri iyi oynayan oyuncuları var. Yusuf Sarı da bunlardan bir tanesiydi. Etkili oldu. Kemen'in girmesiyle iki tane ceza sahası koşusundan gol yedik. Benim sistemimi oynamak için fiziksel kalite çok önemli. Sakatlıklar var. Sebeplerin arkasına sığınmıyoruz ama Melih arka adale sakatlığından döndü. Yalçın, tedavi olması gerekirken oynadı. İkisini de buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Mağlubiyeti hayatımın hiçbir anında kabul etmedim, etmeyeceğim. Oyuncularımın verdiği emek ve mücadeleden gurur duyuyorum. Mağlubiyet de, beraberlik de olabilir ama ilk yarıdan sadece 2 puan gerideyiz. Hedeflerimize yürüyoruz. Maç maç bakıyoruz. O yüzden bulunduğumuz şartlar ve sorunlar açısında bunları yansıtmamamız bu acıyı çekmediğimiz anlamına gelmez. Pes edecek de değiliz. Her gün bu oyunu daha iyi oynamak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"ELİMİZDE İYİ TAKIM OLDUĞUNDA NASIL OYNADIĞIMIZI BU ÜLKEYE GÖSTERDİK"

Kadro planlamasının yetersiz olmasının sezonun geri kalanını nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Turan, "Eyüpspor'un gelir gider dengesi ve sürdürebilir olmak için kulübün bu politikasına saygı duyduk. Tabii ki 2-3 oyuncu almamız gerekliydi. En azından antrenman kalitesini koruyabilmek için gerekiyordu. Zaman zaman 12-13 oyuncuyla antrenman yapıyoruz. Bunu hep beraber başkanımızla konuşup kabullendik. Çünkü amacımız ilk olarak ligde kalmaktı. Bu durumu kabullenmek mücadele etmeyeceğimiz anlamanı gelmez. Lige başladığımız zamanda buralardan beraberlik çıkarmıştık, galibiyet değil. Algı böyle olabilir ama gerçek böyle değil. Oyun üzerine çalışıyoruz. Oyuncularım çok yıprandılar. Robin, Lucas çok fazla maç oynadılar. Bizim için temas ihtiyaç, onları hiç değiştiremiyorum, dinlendiremiyorum. Rotasyona sokamıyorum. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapacağız. Durumun farkındayız. Elimizde iyi takım olduğunda nasıl domine ettiğimizi bu ülkeye gösterdik" ifadelerini kullandı.