Video Spor Arda Turan: "İnşallah Bodrum’da kazanan taraf olup, finale kalmak istiyoruz" | Video
Arda Turan:

Arda Turan: "İnşallah Bodrum’da kazanan taraf olup, finale kalmak istiyoruz" | Video

01.06.2023 | 08:51

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Bodrumspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İnşallah Bodrum’da kazanan taraf olup, finale kalmak istiyoruz" dedi.

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Spor Toto 1. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçında Eyüpspor evinde mücadele ettiği Bodrumspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Bu sıcakta Bodrum'da 1-0 çok avantaj sayılmaz. Futbolu doğru oynamazsan görüyorsunuz nerelerden nelere. Önemli olan her anını, her saniyesi doğru oynamak. Oyuncularım, 120 dakika Sakarya'da o seyircinin önünde çok muhteşem bir mücadele ettiler. Yaş ortalamamız maalesef yüksek. Ona rağmen bugün de muhteşem mücadele ettiler. Bugün rotasyon yaptık. Aslında rotasyon yapmadık, bir takım halinde oynamaya çalışıyoruz. Onlar da muhteşem oynadılar. Bugün tekrardan aile olduğumuzu düşünüyorum. Eyüpspor için bugün çok önemli bir gündü. İnşallah Bodrum'da kazanan taraf olup, finale kalmak istiyoruz. İsteğimiz bu" diye konuştu.

"BİZE YAŞATTIKLARINDAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik eden Turan, "Dursun başkan nezdinde, Erden Ağabey nezdinde, Okan ağabeyle bütün takımı tebrik ediyorum. Galatasaray benim evim, yuvam, kalbimin gerçek sahibi. O yüzden dün akşam çok sevindim. Bize yaşattıklarından dolayı da çok teşekkür ederiz. İnşallah en büyük hedefimiz lige çıkmak ama gün gün gidiyoruz. Bizim Bodrum'da maalesef 16.00'da, sıcakta çok önemli bir sınavımız var. Bir önce dinlenip, en iyi şartlarda hazırlanıp, Bodrumspor'u elemek istiyoruz. Karşımızda hem İsmet ağabey değerli bir büyüğüm, çok da değerli kardeşlerim var. Çok da iyi futbol oynuyorlar, çok da iyi mücadele ediyorlar. Güzel bir maç olacak. Umarım ülke futboluna adına herkese güzel bir seyir izlettiririz" şeklinde konuştu.

"GELEN HERKES ŞEREF VE ONUR KONUĞUMUZDUR"
Taraftarlarla ilgili de konuşan Arda Turan, "Destek önce bana değil, oyuncularımın Sakarya'da gösterdiği muhteşem oyuna diye düşünüyorum. Sonrasında sevgili başkanımız Murat Özkaya, Galatasaray için de, ülke için de çok çok kıymetli bir isim. Fatih Kulaksız kardeşim de öyle. Biz de burada önemli bir spor figürüyüz. Hep beraber Eyüp Sultan ailesine, Bodrumspor ailesine güzel bir maç izlemeye geldiklerini düşünüyorum. Gelen herkes şeref ve onur konuğumuzdur. Çok mutlu olduk. Türk futbolu için çok güzel şeyler. İnşallah Bodrum'da da güzel bir atmosferde, keyifli bir maç izlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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