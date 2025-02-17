Aynı oyuncuya iki sarı kart veren hakem kırmızı kart göstermeyi unuttu | Video 17.02.2025 | 15:10 Kocaeli'de Darıca Gençlerbirliği ile Gölcükspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig müsabakasında ilginç bir kural hatası yaşandı. Maçın orta hakemi Eren Delioğlu, iki sarı kart gösterdiği futbolcuyu kırmızı kartla oyundan atmayı unuttu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Darıca Gençlerbirliği - Gölcükspor maçının orta hakemi Eren Delioğlu, Darıca Gençlerbirliği'nin 13 numaralı futbolcusu Reha Kurt'a 90+2. dakikada sarı kart gösterdi. Sonrasında da oyuncuya gol sevincinde formasını çıkardığı için 90+5. dakikada bir sarı kart daha gösteren Delioğlu, ikinci sarı karttan kırmızı kartı çıkartmayı unuttu. Darıca Gençlerbirliği forması giyen futbolcular, takım arkadaşlarının kırmızı kart göreceğinden dolayı üzülürken, hakemin kırmızı kartı unutmasıyla maç kaldığı yerden devam etti. Yaşanan kural hatasının ardından Gölcüksporlular büyük tepki gösterirken, maçın tekrar oynatılması yönünde gerekli adımların atılmaya başlandığı öğrenildi.

2003 YILINDA TEKRAR EDİLMİŞTİ

Kocaeli Bölgesel Amatör Ligi'nde yaşanan bu olay, akıllara 2003 yılındaki Fenerbahçe- Rizespor maçını getirdi. Maçın Hakemi Ali Aydın, 86. dakikada 2. sarı kartı gösterdiği Rizesporlu futbolcu Gustavo Rave'ye kırmızı kart göstermeyince, oluşan kural hatası sebebiyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.