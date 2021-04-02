Aziz Yıldırım: Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, "Galatasaray yönetimi Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe yönetimine savaş şeklinde mantık yürütüyorla. Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim. 20 sene hizmet ettim, ederken de neler yaptığımı biliyorsunuz. Fenerbahçe için hapis yattım." dedi.