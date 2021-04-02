Aziz Yıldırım'dan flaş sözler! "Bu ülkeye şikeyi sokan takım Galatasaray'dır"
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A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli kulübün başındayken şike yapmadığını ifade eden Yıldırım, "Bu ülkeye şikeyi sokan takım Galatasaray'dır" dedi.