Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den canlı yayında transfer açıklaması | Video

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01:23
Real Madrid Eintracht Frankfurt UEFA Süper Kupa Finali CANLI İZLE LİNK 10.08.2022 | 12:44
04:32
05:58
01:01
Fenerbahçeli taraftarlardan Gustavo Henrique'ye büyük tepki | Video 10.08.2022 | 12:40
06:01
Fredrik Midtsjö: "Takımla birlikte şampiyonluk yaşamak istiyorum" | Video 09.08.2022 | 13:22
19:06
14:31
Jorge Jesus: "Derin bir kadroya ihtiyacımız var" | Video 09.08.2022 | 08:56
09:26
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Kadın futbolcular yeşil sahayı ringe çevirdi | Video 08.08.2022 | 11:18
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Vaduz 1-1 Konyaspor | MAÇ ÖZETİ 05.08.2022 | 01:25
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Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında evinde Kayserispor'u 1-0 yenerek yeni sezona 3 puanla başladı. Siyah beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, konuk olduğu A Spor programında transfere dair önemli açıklamalarda bulunurken, Emirhan İlkhan transferi hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.