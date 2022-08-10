Video Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den canlı yayında transfer açıklaması | Video
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den canlı yayında transfer açıklaması | Video

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den canlı yayında transfer açıklaması | Video

10.08.2022 | 12:42

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Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında evinde Kayserispor'u 1-0 yenerek yeni sezona 3 puanla başladı. Siyah beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, konuk olduğu A Spor programında transfere dair önemli açıklamalarda bulunurken, Emirhan İlkhan transferi hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

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