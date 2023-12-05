Video Spor Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: "Bir an önce futbol takımımızı toparlayacağız" | Video
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat:

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: "Bir an önce futbol takımımızı toparlayacağız" | Video

05.12.2023 | 14:57

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı camianın medyaya karşı daha şeffaf olacağını dile getirerek, “Futbolu, Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile konuşacaksınız” dedi. Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçına da değinen Başkan Arat, “Centilmenliğimizi tüm Türkiye’ye göstermemiz lazım” dedi.

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Beşiktaş'ta geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda seçimi kazanan ve kulübün 35. başkanı olan Hasan Arat, mazbata töreni sonrası Tüpraş Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulübün medya ile olan ilişkilerini düzelteceklerini söyleyen Başkan Arat, Fenerbahçe derbisi ve takımın transfer politikası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"MEDYAYA KARŞI SON DERECE ŞEFFAF BİR BEŞİKTAŞ OLACAK"
Kulübün basın ile olan ilişkisinin daha düzgün ve titiz yapılacağını dile getiren Başkan Hasan Arat, "Takım ile ilgili soru ve taleplerinizi artık Samet (Aybaba) ve Feyyaz (Uçar) Hoca ile görüşmenizi istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi, Beşiktaş Futbol Takımı'nı sadece Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar konuşacak. Bugünden itibaren ben herhangi bir sosyal medya paylaşımı yapmayacağım. Sadece kulübün sosyal medya grupları bu konuda aktif olacak. Medyaya karşı son derece şeffaf bir Beşiktaş olacak" açıklamalarında bulundu.

"CENTİLMENLİĞİMİZİ TÜM TÜRKİYE'YE GÖSTERMEMİZ LAZIM"
Hafta sonu oynanacak derbi müsabakası için takıma güvendiğini dile getiren Arat, "Seçimden hemen sonra Fenerbahçe ile derbi maçına çıkacak olmamız büyük bir şey. Hafta sonu taraftarımızın Tüpraş Stadyumu'nu dolduracağına inanıyorum. Takımımızın iyi bir performans sergileyeceğine inanıyorum. Fenerbahçe karşısında centilmenliğimizi tüm Türkiye'ye göstermemiz lazım. Beşiktaş büyük bir kulüp. Misafirlerimizi güzel ağırlayalım" şeklinde konuştu.

"BİR AN ÖNCE FUTBOL TAKIMIMIZI TOPARLAYACAĞIZ"
Genel olarak yönetim kurulu üyelerinin futbolun içine girmeyeceğini söyleyen Hasan Arat, "Samet Hoca, cuma günü takımı ve Rıza Hoca'yı ziyaret etmemi istedi. Arkadaşlarım ile değerlendirip karar vereceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren transfer çalışmalarına başlayacağız. Bir an önce futbol takımımızı toparlayacağız. Taraftarlarımız moralli olsunlar. Beşiktaş taraftarı, Türkiye'nin en büyük taraftarıdır. Her inişin bir çıkışı vardır. Beşiktaş büyük camiadır. İşimizin zor olduğunu biliyorum. Ben yönetim kuruluma da güveniyorum. Kulübümüz hızlı bir şekilde toparlanacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

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