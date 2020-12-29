Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Takıma 1-2 oyuncu transfer etmek istiyoruz

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, "Şu anda beklediğimiz ve istediğimiz pozisyona geldik. Takıma 1-2 oyuncu transfer etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.