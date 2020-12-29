Video Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Takıma 1-2 oyuncu transfer etmek istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Takıma 1-2 oyuncu transfer etmek istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Takıma 1-2 oyuncu transfer etmek istiyoruz
29.12.2020 | 01:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Takıma 1-2 oyuncu transfer etmek istiyoruz 06:52
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Takıma 1-2 oyuncu transfer etmek istiyoruz 29.12.2020 | 01:29
Mecnun Otyakmaz: VAR iptal edilsin 03:33
Mecnun Otyakmaz: VAR iptal edilsin 29.12.2020 | 01:27
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: İlk defa kurban gitmiyoruz 06:27
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: İlk defa kurban gitmiyoruz 29.12.2020 | 01:25
Son dakika haberi: Ankaragücü'ne transfer yasağı! Başkan Fatih Mert A Spor'a konuştu 03:39
Son dakika haberi: Ankaragücü'ne transfer yasağı! Başkan Fatih Mert A Spor'a konuştu 28.12.2020 | 11:55
Beşiktaş Kenan Karaman'ı istiyor! 03:14
Beşiktaş Kenan Karaman'ı istiyor! 27.12.2020 | 00:00
Erman Toroğlu: MHK hakem raporlarını görmüyor 00:44
Erman Toroğlu: MHK hakem raporlarını görmüyor 27.12.2020 | 22:50
Dorukhan'ın istediği ücreti duyurdu! 00:59
Dorukhan'ın istediği ücreti duyurdu! 27.12.2020 | 16:39
Fenerbahçe Erol Bulut ile şampiyon olamaz 01:06
"Fenerbahçe Erol Bulut ile şampiyon olamaz" 27.12.2020 | 14:42
Arda eleştirilere yanıt verdi! 01:36
Arda eleştirilere yanıt verdi! 27.12.2020 | 10:18
Canlı yayında flaş Fatih Terim detayı! 00:59
Canlı yayında flaş Fatih Terim detayı! 27.12.2020 | 09:36
Erman Toroğlu'ndan PFDK'nın Rafael kararına eleştiri! Önü açılmıştır 01:23
Erman Toroğlu'ndan PFDK'nın Rafael kararına eleştiri! "Önü açılmıştır" 26.12.2020 | 23:42
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Trabzonspor maçını Vodafone Park'ta oynayacağız 10:49
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Trabzonspor maçını Vodafone Park'ta oynayacağız 26.12.2020 | 23:36
Abdullah Avcı: 2. golden sonra kopukluklar başladı 03:45
Abdullah Avcı: 2. golden sonra kopukluklar başladı 26.12.2020 | 23:25
Levent Şahin: Arda’nın varlığı bize çok büyük bir enerji veriyor 02:08
Levent Şahin: Arda’nın varlığı bize çok büyük bir enerji veriyor 26.12.2020 | 23:23
Erman Toroğlu: Ömer Bayram futbol sahtekarı 01:48
Erman Toroğlu: Ömer Bayram futbol sahtekarı 26.12.2020 | 23:09
Usta isimler Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı 03:50
Usta isimler Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı 26.12.2020 | 22:37
Erman Toroğlu: Fatih Terim maçı tribünden daha iyi okuyor 00:49
Erman Toroğlu: Fatih Terim maçı tribünden daha iyi okuyor 26.12.2020 | 21:38
Abdurrahim Albayrak: Yüzde 100 penaltımız vardı 05:09
Abdurrahim Albayrak: Yüzde 100 penaltımız vardı 26.12.2020 | 21:20
Erman Toroğlu: Derbide gerilecek olan takım Galatasaray olur 00:38
Erman Toroğlu: Derbide gerilecek olan takım Galatasaray olur 26.12.2020 | 18:28
Galatasaray derbisi öncesi Trabzonspor'daki son gelişmeler! 02:02
Galatasaray derbisi öncesi Trabzonspor'daki son gelişmeler! 26.12.2020 | 13:13

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, "Şu anda beklediğimiz ve istediğimiz pozisyona geldik. Takıma 1-2 oyuncu transfer etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA