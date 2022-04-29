Burak Elmas istifa edecek mi? Yeni seçim tarihi belli oldu! Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ten seçim açıklaması

Seçimle ilgili kritik bir süreçten geçen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray Başkan Adayları Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan adaları Burak Elmas'ın istifa edip etmeyeceği ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Peki; Burak Elmas istifa edecek mi? Burak Elmas'ın kararını belli olurken, başkan adayları yeni seçim tarihini de açıkladı. İşte tüm detaylar ve açıklamaların tamamı...

Seçimle ilgili kritik bir süreçten geçen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray Başkan Adayları Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan adaları Burak Elmas'ın istifa edip etmeyeceği ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Peki; Burak Elmas istifa edecek mi? Burak Elmas'ın kararını belli olurken, başkan adayları yeni seçim tarihini de açıkladı. İşte tüm detaylar ve açıklamaların tamamı...