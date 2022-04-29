Burak Elmas istifa edecek mi? Yeni seçim tarihi belli oldu! Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ten seçim açıklaması
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:43
03:10
11:39
Sabri Sarıoğlu Galatasaray'dan ayrılık sürecini anlattı | Video 29.04.2022 | 10:31
04:19
01:49
Güvenç Kurtar: Fenerbahçe'ye adayım, herkesten iyiyim 27.04.2022 | 17:01
01:50
00:44
Hulk'tan skandal hareket! Sarı kart bile verilmedi | Video 25.04.2022 | 10:53
05:46
Şampiyon Sakaryaspor''a görkemli karşılama | Video 25.04.2022 | 08:39
00:49
Erman Toroğlu'ndan Eşref Hamamcıoğlu'na sert sözler! 24.04.2022 | 23:40
04:09
00:17
Uğurcan Çakır’dan uçuş anonsu: "Zirveye uçuyoruz" | Video 24.04.2022 | 08:31
00:52
Mike Tyson uçakta kendisiyle dalga geçen kişiyi dövdü! 22.04.2022 | 11:05
03:55
02:04
04:06
Kırmızı kart görünce, hakeme top fırlattı | Video 18.04.2022 | 14:04
02:38
Futbol sahasında kahreden ölüm! Bir anda yere yığıldı | Video 18.04.2022 | 08:45
07:06
00:32
06:32
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları | Video 17.04.2022 | 00:42
Seçimle ilgili kritik bir süreçten geçen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray Başkan Adayları Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan adaları Burak Elmas'ın istifa edip etmeyeceği ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Peki; Burak Elmas istifa edecek mi? Burak Elmas'ın kararını belli olurken, başkan adayları yeni seçim tarihini de açıkladı. İşte tüm detaylar ve açıklamaların tamamı...