Video Spor Deprem saatine denk gelen dakikada atkılar sahaya atıldı | Video
Deprem saatine denk gelen dakikada atkılar sahaya atıldı | Video

Deprem saatine denk gelen dakikada atkılar sahaya atıldı | Video

23.02.2023 | 01:19

Kocaelispor, Sakaryaspor maçının 4 dakika 17. saniyesinde deprem bölgesindeki vatandaşlar unutulmadı. Sahaya atılan atkılar, deprem bölgesine gönderilmek için toplandı.

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