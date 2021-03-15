Video Spor Dünya Şampiyonu Motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet şovu sosyal medyada olay oldu | Video

Dünya Şampiyonu Motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet şovu sosyal medyada olay oldu | Video

Dünya Şampiyonu Motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet şovu sosyal medyada olay oldu | Video
15.03.2021 | 09:32

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Dünya Şampiyonu Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan iki yaşındaki oğlu Zayn’ın motosiklet kullandığı anları paylaşarak "Henüz iki yaşında değil" notunu düştü!

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