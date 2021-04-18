Emre Belözoğlu'dan şampiyonluk sözleri!
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Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk için inançlı olduklarını söyleyen Emre Belözoğlu, sonuna kadar devam edeceklerini söyledi.