Erman Toroğlu o pozisyonu yorumladı! "Mpoku'nun Pjanic'e hareketi kırmızı kart" | Video
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Süper Lig'in 19. haftasında oynanan karşılaşmada Konyaspor sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Mpoku'nun Pjanic'e yaptığı hareket sonrası siyah-beyazlılar büyük tepki gösterdi. O pozisyonu yorumlayan Erman Toroğlu şu ifadelere yer verdi. Toroğlu, "Konyasporlu futbolcu Mpoku Pjanic'in bileğine direkt basıyor. Bu pozisyon kırmızı kart" dedi.