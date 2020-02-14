Erman Toroğlu'dan Başakşehir-Beşiktaş maçı yorumu!
Süper Lig'in 22'inci hafta açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren gol de Demba Ba'dan geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu da karşılaşamanın ardından açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Başakşehir maçı istediği gibi oynadı, Beşiktaş'ı da istediği gibi oynattı." dedi.
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