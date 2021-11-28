Video Spor Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a eleştiri! Hiçbir şey oynamıyorlar"
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a eleştiri! Hiçbir şey oynamıyorlar

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a eleştiri! Hiçbir şey oynamıyorlar"

28.11.2021 | 23:04

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Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'a sert eleştirilerde bulundu.

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