Video Spor Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş: "90 dakika işkence çektim"

Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş: "90 dakika işkence çektim"

Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş:
05.09.2021 | 01:07

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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Milli Takımımızın Cebelitarık'ı 3-0 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "90 dakika boyunca işkence çektim. Şenol Güneş Milli Takım'ı oynatamıyor. Hakan Çalhanoğlu Şenol'u dinlemiyor, senden bir şey olmaz diyor içinden" ifadelerini kullandı.

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