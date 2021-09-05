Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş: "90 dakika işkence çektim"
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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Milli Takımımızın Cebelitarık'ı 3-0 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "90 dakika boyunca işkence çektim. Şenol Güneş Milli Takım'ı oynatamıyor. Hakan Çalhanoğlu Şenol'u dinlemiyor, senden bir şey olmaz diyor içinden" ifadelerini kullandı.