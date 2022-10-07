Fenerbahçe 2-0 AEK Larnaca MAÇ SONU | Jorge Jesus: "İyi bir yoldayız ama henüz hiç bir şey kazanmadık" | Video

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaca karşısında aldıkları galibiyet sonrasında iyi bir yolda olduklarını ancak henüz hiçbir şey kazanmadıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında Fenerbahçe evinde AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kazanmanın kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, "Her maçı kazanmak önemli ama bugünkü maçı kazanmak gruptan çıkmaya bir adım daha yaklaştıracaktı. İyi bir maç çıkarttık ve 2-0 kazandık. Bugün 2 gol attık ama 4, 5 golde olabilirdi. Çok fazla pozisyon ürettik. Bu da takımımım için bir sinyal. Takımım özgüvenli, sahada maçın tamamında neredeyse her şeyi sergiliyor. Onları tebrik ediyorum. Toplu ve topsuz oyunda çok kuvvetliydik. Her defasında daha iyi olmayı hedefliyoruz Türkiye ve Avrupa'da başarılı olmak için" dedi.

"İYİ BİR YOLDAYIZ AMA HENÜZ HİÇ BİR ŞEY KAZANMADIK"

Oyun içerisindeki savunma dizilimlerine değinen Jesus, "Biz Beşiktaş maçında da savunmada üçlü değil dörtlü oynadık bugün gibi. Maç içerisinde değişimler olabiliyor. Top bizdeyken arkada üç oyuncu var ama top bizde değilken savunmayı dörtlüyoruz. Oyuncularım her geçen gün, her maç daha da iyi anlıyorlar yapmak istediklerimizi. Çalışıyoruz özgüvenli şekilde. Her geçen gün kendilerini geliştiriyorlar. İyi bir yoldayız ama henüz hiçbir şey kazanmadık. Önümüzde uzun bir yol var hedeflerimiz için. Takımın kaliteli oyun sergilerken aldıkları keyfi gördüğüm için mutluyum" ifadelerini kullandı.

"ANTRENMANLAR BENİM OYUNCU SEÇİMLERİMDE ÇOK ÖNEMLİ"

Miha Zajc'ın oynamamasıyla alakalı sorulan soruya cevap veren tecrübeli teknik adam, "Zajc'ın profesyonel anlamda problemi yok. Tercihler benim. İdmanlarda elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sizler sadece oyuncuları maçta görüyorsunuz ama hafta boyunca idmanlarda ben performanslarını görüyorum. Aynı maçtaki gibi antrenman yapın derim oyuncularıma. Antrenmanlar benim seçimlerimde çok önemli. O bölgede daha çok Arao, İsmail ve Crespo'yu değiştirerek oynattık. Aynı zamanda Mert de var, kendisi sakat. Arao da var, o da sakatlandı. Bugün Zajc oynayabilirdi, kafamda sokmak vardı ama Arda'yı almaya karar verdim. Taraftar da Arda'nın oynadığını görmek istiyor. Onun da daha çok oynayacağı zamanlar gelecektir. Crespo'yu dinlendirmek için çıkartmak istedim ve Arda'yı oyuna soktum. Geri kalanıyla alakalı hiçbir problem yok. Antrenör olarak seçimler yapmamız gerekiyor. Daha kötü durumda olan oyuncularda var mesela Bruma. Bruma'yı ben istedim ama Avrupa'ya yazamadık. Bazı kararlar vermek istiyoruz ve bu kararları veren benim" diye konuştu.

"HER ŞEYİ KONTROL EDEMİYORSUNUZ"

AEK Larnaca Teknik Direktörü Jose Luis Oltra'nın kendisini övmesiyle ilgili duruma cevap veren Jorge Jesus, "Rakip meslektaşımın söylediklerinden dolayı memnunum. Avrupa Ligi'nde çok fazla tecrübem var ve iki defa final oynadım. Ama belirtmiş olduğum gibi meslektaşımın sözlerinden memnunum. Mert Hakan, Beşiktaş maçında Gedson ile girdiği pozisyonda dizinde problem yaşadı. Maçın sıcağı sıcağına hissedemedi. Maçtan sonra sağlık ekibi durumuna baktığında 3-4 haftalık teşhis koydu. Arao da kas yorgunluğu var. 4 günde 2 maç yaptık, pazar günü yine maç var. Yoğun bir takvimde bu tarz şeyler normal. Rotasyonu bu yüzden yapıyoruz ki oyuncular sakatlık limitine gelmesin. Her şeyi de kontrol edemiyorsunuz. Mert ve Arao bir süre takımda olamayacak" dedi.

"BÜYÜK TAKIMLAR HEM AVRUPA DA HEM LİGDE YARIŞIRLAR"

Fenerbahçe'nin Avrupa'da grup liderliği durumu ve maç temposuna değinen Jesus, "Güncel puan durumuna baktığım zaman fikrim değişti. Dinamo Kiev, Rennes'e karşı kaybetti 0 puanları var. Kiev dışarıda kaldı. Yarış Rennes, Fenerbahçe ve hatta AEK Larnaca arasında devam ediyor. Şu anda 4 puan gerideler. Güney Kıbrıs'ta zor bir maça çıkacağız. Zor bir atmosferde oynayacağız. 3 gün sonra yine bir lig maçına çıkacağız. Umarım bu yoğun tempoda başka sakatlık yaşamayız. Büyük takım olmak istiyorsanız buna alışmanız gerekiyor. Büyük takımlar hem Avrupa da hem kendi yerel liglerinde yarışırlar. Ben hoca olarak bunu istiyorum. Başarının bazı sonuçları olabiliyor. Avrupa Ligi'nde de Şampiyonlar Ligi'nde olsanız aynı durum geçerli. Şampiyonlar Ligi biraz daha farklı. Şampiyonlar Ligi'nde 1 gün daha ekstra gününüz oluyoruz. Avrupa Ligi'nde perşembe oynayıp pazar oynuyorsunuz. Başarının bedeli de bu" şeklinde konuştu.