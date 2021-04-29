Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den Beşiktaş'a şok suçlama

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, şampiyonluk yarışındaki en büyük rakipleri Beşiktaş'la ilgili şok bir suçlamada bulundu. A Spor'a konuşan Baki, Beşiktaş'ın rakip takım futbolcularına transfer teklifi yaptığını iddia etti.