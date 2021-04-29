Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den Beşiktaş'a şok suçlama
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:11
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den Beşiktaş'a şok suçlama 29.04.2021 | 09:58
01:27
03:38
Sergen Yalçın'dan çok sert açıklamalar! "Cumartesi günü herkes görecek" 29.04.2021 | 01:06
07:09
Emre Kocadağ Aboubakar'ın son durumunu açıkladı! 29.04.2021 | 01:04
06:56
Fatih Terim: "Her maç biraz daha sıkıntılı olacak" 29.04.2021 | 01:03
04:51
02:07
01:15
03:36
Ahmet Nur Çebi'den olay gönderme! "Herkes karşımızda" 27.04.2021 | 23:06
01:49
Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi son durum! Falcao oynayacak mı? 27.04.2021 | 23:04
04:21
Enner Valencia'dan şampiyonluk yorumu! 27.04.2021 | 22:57
05:50
Real Madrid - Chelsea Maçı Canlı İzle! UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI YAYIN 27.04.2021 | 19:40
02:20
03:26
01:39
Kâhin Beyaz Aslan Pamuk'un şampiyonluk tahmini: Fenerbahçe 27.04.2021 | 12:20
01:08
Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine baskın !.. 27.04.2021 | 10:13
03:57
Galatasaray'da yeni forvet tandemi Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu 26.04.2021 | 23:31
02:14
00:29
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, şampiyonluk yarışındaki en büyük rakipleri Beşiktaş'la ilgili şok bir suçlamada bulundu. A Spor'a konuşan Baki, Beşiktaş'ın rakip takım futbolcularına transfer teklifi yaptığını iddia etti.