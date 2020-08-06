Fenerbahçe'den Brahim Darri bombası!
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Bir günde Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Novak transferlerini açıklayan Fenerbahçe, Karagümrük forması giyen Brahim Darri bombasını da patlatmak üzere. 25 yaşındaki oyuncu tatil dönüşü Fenerbahçe'ye imza atacak.