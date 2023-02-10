Video Spor Fenerbahçe'nin yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor | Video
Fenerbahçe'nin yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor | Video

Fenerbahçe'nin yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor | Video

10.02.2023 | 13:56

Fenerbahçe'nin depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemeleri topladığı yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeyi sürdürüyor. Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yardım tırlarımız afet bölgesine ulaşmaya devam ediyor. Az çok demeden herkesi yardım kampanyamıza desteğe davet ediyoruz" denildi.
Sarı-lacivertliler, dün akşam 28. yardım tırının yola çıktığını belirtmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fenerbahçe’nin yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor | Video 00:26
Fenerbahçe'nin yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor | Video 10.02.2023 | 13:56
Beşiktaş’ın yeni transferi Onur Bulut: Herkes elinden geleni yaparsa en kısa sürede toparlanabiliriz | Video 04:13
Beşiktaş'ın yeni transferi Onur Bulut: "Herkes elinden geleni yaparsa en kısa sürede toparlanabiliriz" | Video 10.02.2023 | 13:56
Muslera, koltuk değnekleriyle çalışmalara destek verdi | Video 03:06
Muslera, koltuk değnekleriyle çalışmalara destek verdi | Video 10.02.2023 | 13:56
Robin van Persie’den Türkiye’ye destek | Video 00:30
Robin van Persie'den Türkiye'ye destek | Video 10.02.2023 | 11:03
84 saat sonra enkazdan çıkarılan Kerem’e Beşiktaş sözü | Video 02:13
84 saat sonra enkazdan çıkarılan Kerem'e Beşiktaş sözü | Video 10.02.2023 | 09:42
Galatasaray, Zaniolo transferini depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan’ın videosuyla duyurdu 00:21
Galatasaray, Zaniolo transferini depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'ın videosuyla duyurdu 09.02.2023 | 15:57
Fatih Karagümrük’ten saygı duruşu | Video 00:14
Fatih Karagümrük'ten saygı duruşu | Video 09.02.2023 | 15:04
Cedi Osman: Takım ve bireysel olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz | Video 00:48
Cedi Osman: "Takım ve bireysel olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz" | Video 09.02.2023 | 10:17
Okan Buruk’tan yardım çalışmalarına destek | Video 01:55
Okan Buruk'tan yardım çalışmalarına destek | Video 09.02.2023 | 10:03
Dries Mertens ve eşinden yardım çalışmalarına destek | Video 01:24
Dries Mertens ve eşinden yardım çalışmalarına destek | Video 09.02.2023 | 10:03
Vodafone Park’ta depremzedeler için yardım çalışmaları devam ediyor | Video 02:30
Vodafone Park’ta depremzedeler için yardım çalışmaları devam ediyor | Video 08.02.2023 | 16:12
Cenk Tosun’dan yardım çalışmalarına destek | Video 02:15
Cenk Tosun'dan yardım çalışmalarına destek | Video 08.02.2023 | 16:12
Mert Günok: Umarım enkazda kalanlar da bir an önce bulunur | Video 01:58
Mert Günok: "Umarım enkazda kalanlar da bir an önce bulunur" | Video 08.02.2023 | 16:12
Çağlar Söyüncü, Leicester’da Türkiye için yardım topladı | Video 00:29
Çağlar Söyüncü, Leicester’da Türkiye için yardım topladı | Video 07.02.2023 | 15:52
Sivasspor 1-0 Beşiktaş MAÇ SONU | Şenol Güneş: Şampiyonluk yarışında büyük yara aldık | Video 09:04
Sivasspor 1-0 Beşiktaş MAÇ SONU | Şenol Güneş: "Şampiyonluk yarışında büyük yara aldık" | Video 05.02.2023 | 08:43
Galatasaray - Trabzonspor maçı CANLI İZLE link | Video 04:48
Galatasaray - Trabzonspor maçı CANLI İZLE link | Video 05.02.2023 | 16:34
Alkışlar hakem Bektaş Onur’a! 14 yaşındaki futbolcunun ayakkabısının bağcıklarını bağladı | Video 00:12
Alkışlar hakem Bektaş Onur'a! 14 yaşındaki futbolcunun ayakkabısının bağcıklarını bağladı | Video 05.02.2023 | 16:34
Galatasaray - Trabzonspor maçı ilk 11’ler | Video 00:57
Galatasaray - Trabzonspor maçı ilk 11'ler | Video 05.02.2023 | 12:44
Galatasaray - Trabzonspor maçında hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı? Maç tatil edilecek mi? | Video 01:53
Galatasaray - Trabzonspor maçında hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı? Maç tatil edilecek mi? | Video 05.02.2023 | 12:42
Beykoz’da amatör Lig maçında kavga! Tekmeler yumruklar havada uçuştu | Video 02:31
Beykoz’da amatör Lig maçında kavga! Tekmeler yumruklar havada uçuştu | Video 05.02.2023 | 10:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA