Fenerbahçe'nin yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor | Video
Fenerbahçe'nin depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemeleri topladığı yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, dün akşam 28. yardım tırının yola çıktığını belirtmişti.
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