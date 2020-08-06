Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut kimdir? Erol Bulut hangi takımları çalıştırdı? İşte, oynadığı takımlar... | Video

Erol Bulut ile ilgili son dakika haberleri, özellikle Fenerbahçe taraftarları tarafından yakından takip ediliyor. Tecrübeli teknik adam Erol Bulut yuvası Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak geri döndü. Peki, Erol Bulut kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? Badschwatbach Almanya doğumlu olan Erol Bulut, son olarak Alanyaspor'u çalıştırdı. İşte, tecrübeli teknik direktör ile ilgili merak edilenler...

EROL BULUT KİMDİR?

Erol Bulut (d. 30 Ocak 1975), defans pozisyonunda görev yapmış Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı Olimpiakos formasıyla 2006-2007 sezonunda Real Madrid'e yaklaşık 30 metreden çok şık bir gol atmıştır. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırdı.

EROL BULUT TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2012–2013 Kartalspor (asistan) 2013Yeni Malatyaspor (asistan)2013–2014 Elazığspor (asistan)2014–2017 İstanbul Başakşehir (asistan)2017–2019 Yeni Malatyaspor2019- Alanyaspor2020- Fenerbahçe