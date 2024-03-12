Fernando Santos: "Mağlubiyetin sorumlusu benim" | Video 12.03.2024 | 06:07 Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 2-0 mağlup oldukları Gaziantep FK maçının ardından, "Bugün rakip bizden daha iyi oynadı, sorumluluk bana ait" dedi. Takımın kötü gidişatı ve baskı hissedip hissetmediğiyle ilgili soruya da cevap veren Santos, "Baskı hissetmiyorum" ifadesini kullandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Beşiktaş 46 puanda kalırken Gaziantep FK ise puanını 31'e yükseltti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Fernando Santos, "Bugün rakip bizden daha iyi oynadı. Savunmada daha iyilerdi ve fırsatlardan faydalandılar. Bugün biz yeterince iyi değildi. Sorumluluk bana ait. Bu sorumluluğu hoca olarak alıyorum. Rakibimiz bizden iyiydi. Bizim de bazı pozisyonlarımız vardı ama bugün mağlup olduk. İçeride takım olarak daha farklı bir oyun oynamamız gerektiğini konuştuk. Daha iyi oynamamız gerekiyor. Rakibimizin analizini de yapmıştık ama istediğimiz sonucu alamadık. Sorumluluk bende, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Geçen hafta erken gol yedik ama baskı yaptık. Özellikle 1 puan alacak fırsatlar yakalamıştık ama bugün bunları yapamadık. Daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Bugün kopuk ve daha bireysel oynadık. Daha önce maçı kazandığımız ama iyi oynamadığımız maçlar olmuştu ama bugün iyi oynamadık" ifadelerini kullandı.

"BASKI HİSSETMİYORUM"

Takımın son haftalardaki kötü performansı ve bir tasarrufu olup olmayacağı ile ilgili soruya da cevap veren Santos, "Baskı hissetmiyorum. Üzerimde hissettiğim tek baskı Beşiktaş'ı daha iyi bir takım haline getirme baskısı. Bunun dışında bir baskı hissetmiyorum. İyi yapmadığımız şeyleri değiştirmek yapabileceğimiz en iyi şey olacak. Bu konuda da sorumluluğu ben alıyorum" diye konuştu.