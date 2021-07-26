Galatasaray’ın yeni transferi Sacha Boey, İstanbul’da | Video

Galatasaray’ın görüşmelere başladığını bildirdiği Fransız futbolcu Sacha Boey, İstanbul’a geldi.

Galatasaray'ın görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Fransa'nın Rennes takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Sacha Boey İstanbul'a geldi. Paris'ten kalkan uçağa binen Boey, İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptı. Fransız futbolcuyu, sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçecek olan Sacha Boey daha sonra sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacak.