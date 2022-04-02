İsmail Kartal: "Ben ikinci adam olmam"

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, oyuncularının her geçen gün performansının yükseldiğini, bireysel olarak da gelişim gösterdiklerini söyledi.