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OTOMATİK OYNAT
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İsmail Kartal: "Ben ikinci adam olmam" 02.04.2022 | 20:30
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Ahmet Metin Genç, Medicalpark Stadyumu’ndan bir kez daha uyardı! | Video 01.04.2022 | 12:14
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Türkiye İtalya maçı canlı izle! Türkiye İtalya Milli maç TRT SPOR CANLI İZLE 29.03.2022 | 20:32
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Merih ve Hakan'dan İtalya'ya sıcak karşılama 29.03.2022 | 14:09
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Elazığ'daki amatör lig maçında 18 kırmızı kart çıktı! 27.03.2022 | 23:27
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A Milli Takım Konya’ya geldi 26.03.2022 | 09:17
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Portekiz Türkiye 3-1 | Maç Özeti ve golleri 25.03.2022 | 09:57
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Millilerin Dünya Kupası yolunda rakibi Portekiz! 24.03.2022 | 21:42
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TRT 1 CANLI YAYIN HD izle: Portekiz Türkiye maçı canlı yayın izle! 24.03.2022 | 22:24
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, oyuncularının her geçen gün performansının yükseldiğini, bireysel olarak da gelişim gösterdiklerini söyledi.