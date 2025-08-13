Video Spor Jose Mourinho: "Şampiyonlar Ligi’ne hazırım" | Video
Jose Mourinho:

Jose Mourinho: "Şampiyonlar Ligi'ne hazırım"

13.08.2025 | 09:12

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord maçının ardından iyi olan tarafın tur atladığını belirterek, "Şampiyonlar Ligi'ne hazırım" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 5-2 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Feyenoord'a karşı 2. maçları kariyerinde her zaman kazandığının hatırlatılması üzerine Mourinho, "Feyenoord'la ilgili şunu söyleyebilirim, bu tamamen bir tesadüf. Rotterdam'da hiçbir maçı kazanamadım. Manchester United ile, Roma ile, Fenerbahçe ile kazanamadım. Ama turların hep ikinci maçını kazanıp tur atlamayı başardım. Aynı zamanda onlara karşı Konferans Ligi finalinde kupa kazandım. Hep iyi takımları oldu. İyi teknik adamları oldu. Bir felsefeleri oldu. Sahada ne yaptığını bilen takımları oldu. Çok iyi scout ekibi var. Kimsenin bilmediği oyuncuları alıyorlar. Sahadaki 3 Japon iyi seviyede oyuncular" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YORUMU
Şampiyonlar Ligi'ne bakış açısına yönelik soruya Jose Mourinho, "Benim sözlerimi doğru yorumlamak gerekiyor. Ben Şampiyonlar Ligi takımı değil derken, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek takım değil dedim. Eğer lig aşamasına kalırsak, bu konuda beni kimse beni yadırgamaz diye düşünüyorum. Ama Avrupa Ligi kazanabileceğimiz bir turnuva. Geçen sene penaltılarla elendik. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabiliriz. Pek çok takımı yenebiliriz. Önümüzde dev bir takıma karşı oynayacağız. Takımı kuvvetlendirmek için çok para harcadılar. İlk maçın keyfini çıkartalım sonra neler olacağına bakacağız" diye konuştu.

"İYİ OLAN TARAFIN TUR ATLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Hollanda takımlarına karşı üstünlüğünün hatırlatılması üzerine Portekizli teknik adam, bugünkü maçın belirleyici durumunu şöyle aktardı:
"Geçen sezona kıyasla, belirleyici olan taraftarlarımızdı. Eğer geçen sezon olsa bu durum farklı olurdu. Genel sonuç 3-1'e düştüğü anda bile pozitif durum vardı. İlk gol saçmalıktı. Sonrasında İrfan'ın karşı karşıya yaptığı çok önemli kurtarışı oldu, 2-2 olabilirdi. Oyuncularımızı adapte etmeye çalışıyoruz. Feyenoord'da forvet oyuncuları çok agresifti, orta saha oyuncuları çok çalıştılar. Bizim de bugün 2. golde daha sağlam olmamız gerekiyordu. Yemememiz gerekiyordu. Takım çok yorgun. Henüz sezon başındayız. Rotterdam'daki maçta mağlubiyetten daha fazlasını hak etmiştik. Genel olarak baktığınızda daha iyi olan tarafın tur atladığını düşünüyorum."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HAZIRIM"
Kendisinin ve takımın Şampiyonlar Ligi'ne hazır olup olmadığının sorulması üzerine Mourinho, "Ben Şampiyonlar Ligi'nde 150 maç oynadım. Evet ben hazırım. Elimizdeki oyuncuların bazıları oynamadı. Dolayısıyla hazırız. Hem prestij hem ekonomik anlamında. Oraya gidebilmemiz için büyük takımlara karşı oynamamız gerekiyor. Play-off kolay olmayacak. Benfica da mutlu değildir. Bizim daha güçlü olduğumuzu kolay olmayacağını biliyorlar. Ben istiyorum, taraftarlar istiyor, oyuncular istiyor, yönetim istiyor. Kadro olarak elimizde ne varsa o. Muhtemel de Benfica maçında bu oyuncular olacak. Göztepe maçında Cengiz, Mimovic gibi oyuncular olacak. Güçlü bir aileyiz. Kamptan beri hissediyoruz. Temiz bir soyunma odamız var. 1-2 oyuncu katabilirsek iyi olur. Oyuncu katamazsak da bunun için ağlamayacağız. Eksik bir şeyler var ama olmazsa bir problem olmaz" dedi.

"BENFİCA MAÇLARINI ELİMİZDEKİ KADROYLA OYNAYACAĞIZ"
"Yönetimden transfer beklentiniz var mı?" sorusuna Mourinho, "Böyle bir şey beklemiyorum. Bu konuda da endişelenmiyorum. Tek odağım Göztepe maçı. Sonrasında Benfica maçı. Bu maçları elimizdeki kadroyla oynayacağız. Olursa benim için sürpriz olur. Birinden SMS beklemiyorum. Atmosfer olarak evet, oyuncuların da sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Taraftarlar da aptal değil, görüyorlar. Elinden geleni yaptığınız zaman onlar da karşılığını veriyorlar" yanıtını verdi.

