Josef de Souza'dan Sporting maçı yorumu!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Sporting'e 4-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan siyah-beyazlı takımın Brezilyalı yıldızı Josef, kornerden yedikleri gollere dikkat çekerek, "Kornerden yediğimiz 3 gol belirleyici detay oldu" şeklinde konuştu.