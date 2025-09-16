Video Spor Kadıköy'de Fenerbahçe forması giyen robot ilgi odağı oldu | Video
Kadıköy'de Fenerbahçe forması giyen robot ilgi odağı oldu | Video

16.09.2025 | 12:34

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından Fenerbahçe forması giydirilmiş 'İnsansı robot', görenlere ilginç anlar yaşattı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan ve Kerem Aktürkoğlu forması giyen robot, Fenerbahçe'nin kendi mağazasında müşterileri karşılamaya devam etti.

Süper Lig'de geçtiğimiz gün oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından stat çevresinde dolaşan Kerem Aktürkoğlu formalı robot "Jidoka Human" vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi gördü. Stat çevresinde kendi başına hareket edip gezen robot meraklı bakışlar arasında ilerlerken, bazı vatandaşlar ise karşılaştıkları bu ilginç görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti. Özellikle taraftarlar tarafından büyük ilgi gören Fenerbahçeli robot, maçın ardından mağazadaki görevine de başladı. Çevredeki komutları yerine getiren ve ilginç hareketleriyle müşterileri mağazaya çekme konusunda büyük bir başarı yakalayan robot, eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı.
