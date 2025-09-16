Kadıköy'de Fenerbahçe forması giyen robot ilgi odağı oldu | Video
Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından Fenerbahçe forması giydirilmiş 'İnsansı robot', görenlere ilginç anlar yaşattı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan ve Kerem Aktürkoğlu forması giyen robot, Fenerbahçe'nin kendi mağazasında müşterileri karşılamaya devam etti.
Kadıköy'de Fenerbahçe forması giyen robot ilgi odağı oldu | Video 16.09.2025
