Karagümrük-Uşakspor maçında 4. hakem Cansu Tiryaki soyuna odasına götürüldü | Video

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçınd karşı karşıya gelen Karagümrük ve Uşakspor bir üst tura yükselmek için mücadele ederken maça 4. hakem Cansu Tiryaki'nin yaşadığı rahatsızlık damga vurdu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı devam ediyor. Bugün Karagümrük ile Uşakspor karşı karşıya geldi. Karagümrük - Uşakspor maçında dördüncü hakem Cansu Tiryaki'nin bir rahatsızlık yaşadı.

Tiryaki, rahatsızlık yaşaması sonucu sağlık görevlilerinin müdahalesi ile maçı yarıda bırakarak soyunma odasına götürüldü.