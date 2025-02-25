Mario Lemina: "Buraya tarih yazmaya geldim" | Video 25.02.2025 | 08:30 Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Mario Lemina, 0-0 sona eren Fenerbahçe maçının ardından yaptığı röportajda, sarı-kırmızılı takımla başarılar elde etmek istediğini söyleyerek, "Buraya tarih yazmaya geldim. Sahada her şeyimi vermeye çalışıyorum. Çalışarak çok daha fazlasını da vereceğim" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Mario Lemina, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ŞU ANDA YÜZDE 100'ÜMDE DEĞİLİM"

Başarılı futbolcu, fiziksel açıdan henüz istediği seviyede olmadığını belirterek, "Şu anda yüzde 100'ümde değilim. Daha iyi olacağım. Buraya tarih yazmaya geldim. Kulüple birlikte başarılara imza atacağımı düşünüyorum. Şu anda en iyi seviyemde değilim. Çalışarak en iyi seviyeme ulaşacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BURAYA BAŞARILI OLMAK İÇİN GELDİM"

Lemina, şampiyonluk yolunda daha çok çalışacaklarını ve puan farkını koruyarak yollarına devam etmek istediklerini dile getirerek, "Buraya başarılı olmak için geldim. Hem kendi adıma hem kulüp adına tarih yazmak için buradayım" dedi.

"SAHADA HER ŞEYİMİ VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Herhangi bir sakatlığının bulunmadığına da dikkat çeken Mario Lemina, "Sadece yorgunluk var. Yoğun bir maç geçirdik. Sahada her şeyimi vermeye çalışıyorum. Tabii ki bu açından Felipe Melo'ya benzetebilirsiniz. Çalışarak çok daha fazlasını da vereceğim" şeklinde konuştu.

"HEM BEN KULÜBÜ BİLİYORUM HEM TARAFTAR BENİ BİLİYOR"

Sarı-kırmızılı futbolcu, daha önce de Galatasaray forması giydiği için herhangi bir adaptasyon sorunu yaşamadığını da aktardı. Lemina, "Galatasaray'a daha önceden adapte olmuştum zaten. Hem ben kulübü biliyorum hem taraftar beni biliyor. Burayı ne kadar çok sevdiğimi de biliyorlar. Yaşım 31 olduğu için adaptasyonla ilgili bir sorun çekmiyorum" diye konuştu.