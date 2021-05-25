Metin Öztürk: Galatasaray için cebimdeki son kuruşu vermeye hazırım
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Son dakika... Galataray'ın 19 Haziran'da yapılacak kongresinde başkan adayı olan Metin Öztürk, listesini Divan Kurulu'na teslim etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztürk, maddi ve manevi olarak tüm hazırlıklarının tam olduğunu belirtirken, "Bize 200 milyon lira gerekiyor dediler, Galatasaray için ne gerekiyorsa o yapılacak. 200 milyon değil 300 milyon lazımsa onun için de hazırız, 400 milyon için de hazırız. Cebimizdeki son kuruşu vermeye hazırız yeter ki Galatasaray iyi yerlerde olsun." dedi.