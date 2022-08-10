Video Spor Real Madrid Eintracht Frankfurt UEFA Süper Kupa Finali CANLI İZLE LİNK
Real Madrid Eintracht Frankfurt UEFA Süper Kupa Finali CANLI İZLE LİNK

Real Madrid Eintracht Frankfurt UEFA Süper Kupa Finali CANLI İZLE LİNK

10.08.2022 | 12:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Real Madrid Eintracht Frankfurt UEFA Süper Kupa Finali CANLI İZLE LİNK 01:23
Real Madrid Eintracht Frankfurt UEFA Süper Kupa Finali CANLI İZLE LİNK 10.08.2022 | 12:44
Galatasaray’da Erden Timur’dan transfer açıklaması Nelsson gitmek istiyor! | Video 04:32
Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer açıklaması "Nelsson gitmek istiyor!" | Video 10.08.2022 | 12:45
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den canlı yayında transfer açıklaması | Video 05:58
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den canlı yayında transfer açıklaması | Video 10.08.2022 | 12:42
Fenerbahçeli taraftarlardan Gustavo Henrique’ye büyük tepki | Video 01:01
Fenerbahçeli taraftarlardan Gustavo Henrique'ye büyük tepki | Video 10.08.2022 | 12:40
Fredrik Midtsjö: Takımla birlikte şampiyonluk yaşamak istiyorum | Video 06:01
Fredrik Midtsjö: "Takımla birlikte şampiyonluk yaşamak istiyorum" | Video 09.08.2022 | 13:22
Galatasaray’da Erden Timur’dan yeni transfer açıklaması Avrupa’da yeniden şampiyon olacağız | Video 19:06
Galatasaray'da Erden Timur'dan yeni transfer açıklaması "Avrupa'da yeniden şampiyon olacağız" | Video 09.08.2022 | 11:24
Jorge Jesus: Derin bir kadroya ihtiyacımız var | Video 14:31
Jorge Jesus: "Derin bir kadroya ihtiyacımız var" | Video 09.08.2022 | 08:56
Ali Koç’tan penaltı tepkisi! 90 dakikaya bu kadar hata sığdırmak da beceri ister 09:26
Ali Koç'tan penaltı tepkisi! "90 dakikaya bu kadar hata sığdırmak da beceri ister" 09.08.2022 | 01:36
Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ile sezonu açıyor! Jorge Jesus’tan ilk 11’de sürpriz isim | Video 02:11
Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ile sezonu açıyor! Jorge Jesus'tan ilk 11'de sürpriz isim | Video 08.08.2022 | 16:32
Antalyaspor Galatasaray maçı sonrası Başkan Dursun Özbek’ten transfer açıklaması | Video 08:30
Antalyaspor Galatasaray maçı sonrası Başkan Dursun Özbek'ten transfer açıklaması | Video 08.08.2022 | 16:31
Kadın futbolcular yeşil sahayı ringe çevirdi | Video 01:21
Kadın futbolcular yeşil sahayı ringe çevirdi | Video 08.08.2022 | 11:18
Dursun Özbek maç sonu transfer haberini verdi! Takviye yapılması gereken bölgeler var 02:44
Dursun Özbek maç sonu transfer haberini verdi! "Takviye yapılması gereken bölgeler var" 08.08.2022 | 00:45
Galatasaray’ın flaş transferleri Dries Mertens ve Lucas Torreira İstanbul’a geldi, taraftarlara üçlü çektirdi | Video 03:39
Galatasaray'ın flaş transferleri Dries Mertens ve Lucas Torreira İstanbul’a geldi, taraftarlara üçlü çektirdi | Video 07.08.2022 | 08:56
Fenerbahçe 3-0 Slovacko ÖZET İZLE | Jorge Jesus’tan maç sonu Arda Güler açıklaması | Video 06:26
Fenerbahçe 3-0 Slovacko ÖZET İZLE | Jorge Jesus'tan maç sonu Arda Güler açıklaması | Video 05.08.2022 | 09:01
Vaduz 1-1 Konyaspor | MAÇ ÖZETİ 08:22
Vaduz 1-1 Konyaspor | MAÇ ÖZETİ 05.08.2022 | 01:25
Fenerbahçe - Slovacko maçı CANLI İZLE! EXXEN ile Fenerbahçe - Slovacko maçı izle | Video 02:28
Fenerbahçe - Slovacko maçı CANLI İZLE! EXXEN ile Fenerbahçe - Slovacko maçı izle | Video 04.08.2022 | 16:52
Exxen Tv CANLI İZLE | Exxen Avrupa Ligi internetten nasıl izlenir? Exxen Üye Ol 00:16
Exxen Tv CANLI İZLE | Exxen Avrupa Ligi internetten nasıl izlenir? Exxen Üye Ol 04.08.2022 | 16:49
Bakan Kasapoğlu ile Bakan Nebati, TFF ve Kulüpler Birliği ile bir araya geldi | Video 03:53
Bakan Kasapoğlu ile Bakan Nebati, TFF ve Kulüpler Birliği ile bir araya geldi | Video 03.08.2022 | 12:52
Galatasaray’a dünya yıldızı! Golcü oyuncunun transferinde sona gelindi | Video 05:57
Galatasaray'a dünya yıldızı! Golcü oyuncunun transferinde sona gelindi | Video 03.08.2022 | 10:36
Beşiktaş’ın eski yıldızı Manuel Fernandes eğlence mekanı çıkışı gazeteciye saldırdı! İşte o anlar | Video 01:49
Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes eğlence mekanı çıkışı gazeteciye saldırdı! İşte o anlar | Video 01.08.2022 | 09:30

Avrupa'nın en büyük kupası sahibini buluyor. Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu Real Madrid ile UEFA Ligi'nin şampiyonu Eintracht Frankfurt, bu akşam saat 22:00'da kozlarını paylaşıyor. Finlandiya'da bulunan Helsinki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadelede İngiliz hakem Micheal Oliver düdük çalacak. Peki Real Madrid-Eintracht Frankfurt maçını hangi kanal veriyor? Cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

VİDEO DEVAM EDİYOR

2022 UEFA Süper Kupa maçında Real Madrid, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Çarşamba günü Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Peki bu heyecan dolu maçı EXXEN ve TV8,5'tan CANLI olarak izleyebilirsiniz.

REAL MADRID EINTRACHT FRANKFURT SÜPER KUPA FİNAL MAÇI İZLE

Bu keyifli mücadeleyi ayrıca EXXEN üzerinden de izleyebilirsiniz.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA