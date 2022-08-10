Real Madrid Eintracht Frankfurt UEFA Süper Kupa Finali CANLI İZLE LİNK

Avrupa'nın en büyük kupası sahibini buluyor. Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu Real Madrid ile UEFA Ligi'nin şampiyonu Eintracht Frankfurt, bu akşam saat 22:00'da kozlarını paylaşıyor. Finlandiya'da bulunan Helsinki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadelede İngiliz hakem Micheal Oliver düdük çalacak. Peki Real Madrid-Eintracht Frankfurt maçını hangi kanal veriyor? Cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

2022 UEFA Süper Kupa maçında Real Madrid, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Çarşamba günü Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Peki bu heyecan dolu maçı EXXEN ve TV8,5'tan CANLI olarak izleyebilirsiniz.

REAL MADRID EINTRACHT FRANKFURT SÜPER KUPA FİNAL MAÇI İZLE

Bu keyifli mücadeleyi ayrıca EXXEN üzerinden de izleyebilirsiniz.