Video Spor Riera'dan sonra bir takviye daha! Galatasaray Scott Piri ile anlaştı

Riera'dan sonra bir takviye daha! Galatasaray Scott Piri ile anlaştı

Riera'dan sonra bir takviye daha! Galatasaray Scott Piri ile anlaştı
13.08.2020 | 00:43

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Son Sayfa Transfer programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, sarı-kırmızılı ekibin 52 yaşındaki kondisyoner Scott Piri ile anlaştığını ifade etti.

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