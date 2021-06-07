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Serdar Kelleci: İtalya'ya çok ters geleceğiz

Serdar Kelleci: İtalya'ya çok ters geleceğiz
07.06.2021 | 10:56

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A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, canlı yayında A Milli Takım'ımızın EURO 2020 yolunu yorumladı. Turnuvanın açılış maçında deplasmanda İtalya ile mücadele edecek olan millilerimiz için Kelleci, "Biz oyun sistemi olarak İtalya'ya çok ters geleceğiz" dedi.

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