Serdar Kelleci: İtalya'ya çok ters geleceğiz

A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, canlı yayında A Milli Takım'ımızın EURO 2020 yolunu yorumladı. Turnuvanın açılış maçında deplasmanda İtalya ile mücadele edecek olan millilerimiz için Kelleci, "Biz oyun sistemi olarak İtalya'ya çok ters geleceğiz" dedi.