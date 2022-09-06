Video Spor Sevilla Manchester City Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE
Sevilla Manchester City Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE

Sevilla Manchester City Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE

06.09.2022 | 16:45

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UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması heyecanı bu akşam oynanacak olan maçlarla başlıyor. G grubu ilk maçında Sevilla ile Manchester City saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. Sevilla Manchester City maçını EXXEN üyeleri EXXEN uygulaması kullanarak kesintisiz olarak izleyebilirler. Exxen Tv'ye https://www.exxen.com/tr adresinden üye olabilirsiniz.

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