Sevilla Manchester City Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması heyecanı bu akşam oynanacak olan maçlarla başlıyor. G grubu ilk maçında Sevilla ile Manchester City saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. Sevilla Manchester City maçını EXXEN üyeleri EXXEN uygulaması kullanarak kesintisiz olarak izleyebilirler. Exxen Tv'ye https://www.exxen.com/tr adresinden üye olabilirsiniz.