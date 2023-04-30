Video Spor Sivasspor 1-3 Fenerbahçe | Jorge Jesus: "Şampiyonluk için bütün maçları kazanmalıyız" | Video
Sivasspor 1-3 Fenerbahçe | Jorge Jesus:

Sivasspor 1-3 Fenerbahçe | Jorge Jesus: "Şampiyonluk için bütün maçları kazanmalıyız" | Video

30.04.2023 | 08:45

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, deplasmanda 3-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından, “Bizim Galatasaray ile olan puan farkını kapatabilmek için bütün maçlarımızı kazanmalıyız. Eğer şampiyonluk yarışında olmak istiyorsak kalan bütün maçlarımızı kazanmalıyız” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor deplasmanından 3-1 galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Jesus, "Maçın ilk yarısında 11'e 11 oynanırken akıllı bir oyun sergiliyorduk. 3 topla çıkışımızla gol bulduk. Maç içerisinde üstün olan taraf bizdik. İkinci yarıda biraz daha geri çekildik skorun verdiği rahatlıkla. Fenerbahçe'nin DNA'sında baskılı oynamak var. Bir kişi eksik bir şekilde skoru korumaya çalıştık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı da tebrik ediyorum çok iyi destek oldular. Taraftarın her zaman bizim yanımızda olması çok önemli. Bizim Galatasaray ile olan puan farkını kapatabilmek için bütün maçlarımızı kazanmalıyız. Eğer şampiyonluk yarışında olmak istiyorsak kalan bütün maçlarımızı kazanmalıyız" dedi.

"KUPA MAÇI DAHA ZOR OLACAK"
Çarşamba günü Sivasspor ile oynayacakları kupa maçını da değerlendiren Jesus, "O maçta Sivasspor aynı şekilde oynar mı bilemiyorum. O maç daha zor olacak. Umarım takımım o günde defansif anlamda iyi bir performans sergiler. Ne kadar çok oyuncum iyileşirse o maça daha iyi odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

"24 SAAT ÇOK ÖNEMLİ"
Bir gazetecinin, "Oyundan sakatlanarak çıkan Valencia'nın durumu nasıl?" şeklindeki sorusuna Jesus, "Doktor olmadığım için net bir teşhis belirleyemem. Hemen hastaneye gitti. Şu anda toparlandı, kendine geldi ve bilinci açık aldığımız bilgiye göre. Durumunu gözlemleyeceğiz ve bakacağız. Kafaya alınan darbeden sonra 24 saat çok önemli" yanıtını verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sivasspor 1-3 Fenerbahçe | Jorge Jesus: Şampiyonluk için bütün maçları kazanmalıyız | Video 07:23
Sivasspor 1-3 Fenerbahçe | Jorge Jesus: "Şampiyonluk için bütün maçları kazanmalıyız" | Video 30.04.2023 | 08:45
Anadolu Efesli basketbolcu Dunston’ın kaza sonrası görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:30
Anadolu Efesli basketbolcu Dunston'ın kaza sonrası görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.04.2023 | 16:05
Bakırköy’de TIR’ın dorsesi Anadolu Efes’te oynayan Bryant Dunston’ın aracının üzerine devrildi | Video 00:43
Bakırköy'de TIR'ın dorsesi Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın aracının üzerine devrildi | Video 29.04.2023 | 13:54
Futbolun efsaneleri Gerrard ve Cafu, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul’da | Video 01:11
Futbolun efsaneleri Gerrard ve Cafu, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da | Video 28.04.2023 | 18:20
Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına devam etti | Video 06:38
Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına devam etti | Video 28.04.2023 | 14:12
Sergio Oliveira: Beşiktaş maçını kazanmaya hazırız | Video 04:01
Sergio Oliveira: "Beşiktaş maçını kazanmaya hazırız" | Video 28.04.2023 | 13:28
Isparta Tekespor kalecisi penaltı atışında yaptıklarıyla olay yarattı | Video 00:54
Isparta Tekespor kalecisi penaltı atışında yaptıklarıyla olay yarattı | Video 28.04.2023 | 13:14
Olympiacos - Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | Euroleague S SPORT CANLI LİNK 02:07
Olympiacos - Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | Euroleague S SPORT CANLI LİNK 26.04.2023 | 15:36
MANCHESTER CITY - ARSENAL BEINSPORTS CANLI İZLE | İngiltere’de şampiyonluk düğümü çözülüyor mu? 01:19
MANCHESTER CITY - ARSENAL BEINSPORTS CANLI İZLE | İngiltere'de şampiyonluk düğümü çözülüyor mu? 26.04.2023 | 14:55
Rus kadın tenisçi kortta kadınların ardından erkeklerin de korkulu rüyası oldu | Video 03:33
Rus kadın tenisçi kortta kadınların ardından erkeklerin de korkulu rüyası oldu | Video 24.04.2023 | 12:47
Galatasaray 3-3 Fatih Karagümrük | Okan Buruk: Gomis bundan sonra oynamak istemediğini söyledi | Video 08:10
Galatasaray 3-3 Fatih Karagümrük | Okan Buruk: "Gomis bundan sonra oynamak istemediğini söyledi" | Video 24.04.2023 | 08:47
Şampiyon Samsunspor’dan otobüsle şehir turu | Video 03:22
Şampiyon Samsunspor’dan otobüsle şehir turu | Video 24.04.2023 | 08:42
Rıza Kayaalp: Rekoru egale etmek gurur verici | Video 01:36
Rıza Kayaalp: "Rekoru egale etmek gurur verici" | Video 23.04.2023 | 12:06
Okan Buruk: Karagümrük maçını kazanıp, üç bayramı aynı günde yaşamak istiyorum | Video 01:01
Okan Buruk: "Karagümrük maçını kazanıp, üç bayramı aynı günde yaşamak istiyorum" | Video 22.04.2023 | 08:27
Başakşehir 1-2 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus: Önümüzde 6 final maçı var | Video 07:25
Başakşehir 1-2 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus: "Önümüzde 6 final maçı var" | Video 20.04.2023 | 08:43
Nenad Bjelica: Bu takımı ait olduğu yere tekrar ulaştıracağız | Video 00:55
Nenad Bjelica: "Bu takımı ait olduğu yere tekrar ulaştıracağız" | Video 19.04.2023 | 13:41
Cristiano Ronaldo futbolu bıraktı, Amerikan güreşine başladı | Video 00:15
Cristiano Ronaldo futbolu bıraktı, Amerikan güreşine başladı | Video 19.04.2023 | 08:58
Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica Trabzon’da | Video 05:31
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica Trabzon'da | Video 19.04.2023 | 08:14
Alanyaspor 1-4 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk: Şampiyonluk şarkısını uzun zamandır söylüyoruz | Video 03:54
Alanyaspor 1-4 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk: "Şampiyonluk şarkısını uzun zamandır söylüyoruz" | Video 19.04.2023 | 08:14
Çekya’da Türk Bayrağı hazımsızlığı: Mersin Yenişehir Belediyesi’nin bayraklı sevincine müdahale kamerada! 01:37
Çekya'da Türk Bayrağı hazımsızlığı: Mersin Yenişehir Belediyesi'nin bayraklı sevincine müdahale kamerada! 15.04.2023 | 08:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA