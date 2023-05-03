Sivasspor - Fenerbahçe Türkiye Kupası Maçı | ASPOR CANLI İZLE
Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı başlıyor! Yarı final ilk maçında, Fenerbahçe, 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta ligdeki mücadeleyi 3-1 kazanan Fenerbahçe'de tek hedef, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde ederek ligdeki şampiyonluk mücadelesine daha fazla konsantre olabilmek. Sivasspor ise geçen seneki başarıyı tekrarlamak ve kupayı kazanarak Avrupa biletini almak istiyor. Hakem Atilla Karaoğlan, kritik maçta düdük çalacak. Saat 20:30'daki mücadeleyi A Spor canlı olarak yayınlayacak. Sivasspor - Fenerbahçe maçını, saat 20:30'dan itibaren haberimizdeki A Spor linkinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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