Son dakika! Balotelli, çarşamba günü Adana'ya geliyor! Başkan Murat Sancak açıkladı

Adana Demirspor'dan dev transfer bombası! Younes Belhanda'nın ardından İtalyan golcü Mario Balotelli ile de anlaşma sağlandı. Bu sezon Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor transfer bombalarını bir bir patlatıyor. Dünyaca ünlü golcüyle büyük ölçüde anlaşma sağlandı. A Spor'a bağlanan Murat Sancak, Balotelli transferiyle ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.