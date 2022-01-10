Video Spor SON DAKİKA: Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi! Canlı yayında açıklama...
SON DAKİKA: Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi! Canlı yayında açıklama...

SON DAKİKA: Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi! Canlı yayında açıklama...

10.01.2022 | 14:26

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Son dakika haberleri... Galatasaray ile Fatih Terim yollarını ayırdı! Fatih Terim'in ardından Galatasara'ın teknik direktörü kim olacak? A Spor yorumcularından canlı yayında art arda Galatasaray ve Fatih Terim yorumları...

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